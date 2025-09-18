Einsatzserie in Eisenstadt: Feuerwehr Kleinhöflein rettet eingeklemmte Person

In den vergangenen Tagen wurde die Feuerwehr Kleinhöflein gleich mehrfach zu Einsätzen gerufen. Am Montagvormittag musste ein Täuschungsalarm abgearbeitet werden. In einem Gewerbebetrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, wie sich herausstellte infolge von Bauarbeiten.

Nur wenige Stunden später folgte ein deutlich schwerwiegenderer Einsatz: Per Sirenenalarm wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert.

Vor Ort wurden die beteiligten Personen bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Innerhalb kurzer Zeit konnte die Feuerwehr eine eingeschlossene Person aus dem Fahrzeug befreien. Unterstützt wurde die Mannschaft von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt, die den Abtransport der beschädigten Fahrzeuge übernahm.