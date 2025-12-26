Stefanitag

Kellerbrand in Gols: Rauchmelder rettet Leben

Mehrere Feuerwehrleute bekämpfen nachts einen Brand in einem Wohnhaus, aus dem dichter Rauch dringt.
Ein Feuer in einem Wohnhaus konnte rasch gelöscht werden. Alle Bewohner blieben unverletzt.
26.12.25, 17:55
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am Donnerstagmorgen ist in Gols (Bezirk Neusiedl am See) ein Kellerbrand ausgebrochen. Laut der Feuerwehr Gols wurden die Einsatzkräfte um 6.35 Uhr in die Heidesiedlung alarmiert. Beim Eintreffen drang bereits Rauch aus der Eingangstür des Wohnhauses.

Keine „Stille Nacht“ für Burgenlands Feuerwehren

Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein Home-Melder hatte den Brand früh erkannt und Alarm ausgelöst – laut Feuerwehr wurde dadurch „erneut ein Menschenleben gerettet“.

Unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer im Keller innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Anschließend entfernte ein zweiter Atemschutztrupp das Brandgut und belüftete das Gebäude.

Die Feuerwehr Gols stand mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Mehr zum Thema

Neusiedl am See
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare