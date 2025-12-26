Kellerbrand in Gols: Rauchmelder rettet Leben

Am Donnerstagmorgen ist in Gols (Bezirk Neusiedl am See) ein Kellerbrand ausgebrochen. Laut der Feuerwehr Gols wurden die Einsatzkräfte um 6.35 Uhr in die Heidesiedlung alarmiert. Beim Eintreffen drang bereits Rauch aus der Eingangstür des Wohnhauses.

Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein Home-Melder hatte den Brand früh erkannt und Alarm ausgelöst – laut Feuerwehr wurde dadurch „erneut ein Menschenleben gerettet“.

Unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer im Keller innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Anschließend entfernte ein zweiter Atemschutztrupp das Brandgut und belüftete das Gebäude.

Die Feuerwehr Gols stand mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.