Oberpullendorf: Feuerwehr löscht Waldbrand zwischen zwei Orten
Im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf ist am Samstag ein Brand in einem Waldstück von den Feuerwehren unter Kontrolle gebracht worden.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Laut Landessicherheitszentrale (LSZ) handelte es sich um einen Entstehungsbrand. Zwei Feuerwehren mit vier Fahrzeugen rückten aus, um das Feuer in dem Forst zwischen Unterpullendorf und Kleinmutschen zu bekämpfen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in die Klinik Oberpullendorf gebracht.
Die Alarmierung war gegen 12.30 Uhr erfolgt, der Brand dürfte durch die trockene Witterung der vergangenen Tage begünstigt gewesen sein. Gegen 14.00 Uhr waren die Kräfte der Feuerwehr Kleinmutschen schon wieder ins Rüsthaus zurückgekehrt, jene aus Unterpullendorf waren noch am Einsatzort, hieß es seitens der LSZ auf Anfrage.
Bei den ins Krankenhaus gebrachten Personen handelte es sich nicht um Einsatzkräfte. Über die Schadenshöhe war vorerst nichts bekannt.
