Feuer in der Kälte: Mobile Home löste Großeinsatz aus

Ein Brand eines abgelegenen Mobile Homes hat am Mittwochabend in Henndorf einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Rund 60 Feuerwehrleute von fünf Standorten standen bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand alarmiert. Bereits bei der Anfahrt stand das Mobile Home in Vollbrand. Aufgrund der entlegenen Lage und der winterlichen Witterungsverhältnisse gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig.

Gefahr durch Glasflasche Vor allem die Löschwasserversorgung stellte die Feuerwehren vor Herausforderungen, da die Zufahrt für schwere Einsatzfahrzeuge nur eingeschränkt möglich war. Zusätzlich hackten die Einsatzkräfte einen zugefrorenen Teich auf, um ausreichend Wasser an die Brandstelle zu bringen.

Besondere Vorsicht war auch deshalb geboten, weil sich eine Gasflasche im Gebäude befand. Diese konnte unter schwerem Atemschutz geborgen werden, um eine mögliche Explosion zu verhindern.