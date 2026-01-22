Feuerwehr

Feuer in der Kälte: Mobile Home löste Großeinsatz aus

Brand Henndorf
Fünf Feuerwehren rückten mit insgesamt elf Fahrzeugen zum Brandort aus. Verletzt wurde niemand.
22.01.26, 11:21

Zusammenfassung

  • Brand eines abgelegenen Mobile Homes in Henndorf führte zu Großeinsatz von fünf Feuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften.
  • Löschwasserversorgung und winterliche Bedingungen erschwerten die Löscharbeiten; Gasflasche wurde unter Atemschutz geborgen.
  • Übergreifen der Flammen auf Wald und Schuppen verhindert, Brandursache noch unklar, Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Ein Brand eines abgelegenen Mobile Homes hat am Mittwochabend in Henndorf einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Rund 60 Feuerwehrleute von fünf Standorten standen bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand alarmiert. Bereits bei der Anfahrt stand das Mobile Home in Vollbrand. Aufgrund der entlegenen Lage und der winterlichen Witterungsverhältnisse gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig.

Gefahr durch Glasflasche

Vor allem die Löschwasserversorgung stellte die Feuerwehren vor Herausforderungen, da die Zufahrt für schwere Einsatzfahrzeuge nur eingeschränkt möglich war. Zusätzlich hackten die Einsatzkräfte einen zugefrorenen Teich auf, um ausreichend Wasser an die Brandstelle zu bringen.

Besondere Vorsicht war auch deshalb geboten, weil sich eine Gasflasche im Gebäude befand. Diese konnte unter schwerem Atemschutz geborgen werden, um eine mögliche Explosion zu verhindern. 

Ursache noch unklar

Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wald und einen Schuppen wurde erfolgreich verhindert. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Henndorf, Jennersdorf, Maria Bild, Königsdorf-Ort und Rax-Bergen mit insgesamt elf Fahrzeugen. Auch Polizei und Rotes Kreuz waren vor Ort.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

