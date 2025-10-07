Sohn entdeckte Feuer: Werkstatt in Jennersdorf stand in Vollbrand

In Jennersdorf ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Werkstatt in Flammen gestanden.

Der Sohn des Hausbesitzers wurde kurz nach 4 Uhr durch einen lauten Knall wach und entdeckte das Feuer.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Werkstatt bereits in Vollbrand, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf.

Aus dem Gebäude musste eine Gasflasche geborgen werden, bevor um 5.30 Uhr "Brand Aus" gegeben wurde. Die Ursache ist noch nicht bekannt, Personen kamen nicht zu Schaden.