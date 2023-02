Fast Food Lokal in Oberwart stand in Vollbrand

In einem Fast Food Lokal in Oberwart ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr kurz nach 1.00 Uhr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, sodass weitere Einsatzkräfte nachalarmiert werden mussten, berichtete die Stadtfeuerwehr Oberwart in einer Aussendung. Nach rund zweieinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in der späteren Morgenstunden.