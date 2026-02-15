Unfall bei Faschingsumzug: Zuschauerin verletzt

Eine 61-jährige Frau ist am späten Samstagnachmittag bei einem Faschingsumzug in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) von einem der teilnehmenden Faschingswagen erfasst und schwer verletzt worden.

Fuß überrollt

Ein von einem Traktor gezogener Anhänger dürfte den Fuß der Frauenkirchnerin überrollt haben. Im Getümmel des Faschingstreibens habe die Lenkerin des Traktors die offenbar zu nahe stehende Frau nicht rechtzeitig bemerkt, teilte die Polizei mit.