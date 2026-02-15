Bezirk Neusiedl am See

Unfall bei Faschingsumzug: Zuschauerin verletzt

61-jährige Frau bei Faschingsumzug in Frauenkirchen von Faschingswagen erfasst.
15.02.2026, 11:24

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Eine 61-jährige Frau ist am späten Samstagnachmittag bei einem Faschingsumzug in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) von einem der teilnehmenden Faschingswagen erfasst und schwer verletzt worden.

Fuß überrollt

Ein von einem Traktor gezogener Anhänger dürfte den Fuß der Frauenkirchnerin überrollt haben. Im Getümmel des Faschingstreibens habe die Lenkerin des Traktors die offenbar zu nahe stehende Frau nicht rechtzeitig bemerkt, teilte die Polizei mit.

Die 61-Jährige wurde rasch von anderen Teilnehmern des Umzugs erstversorgt. Der Notarzthubschrauber brachte sie anschließend ins Krankenhaus.

Neusiedl am See
Agenturen, eh  | 

