So läufts bei der Faschingsgilde Oberpullendorf

Texte werden geübt, Pointen geschärft, Kostüme angepasst. Bei den Krebslern in Oberpullendorf wird deutlich: Hier werden Fasching und Tradition hochgehalten. Sieben ausverkaufte Shows ziehen jetzt im Februar über tausend Besucherinnen und Besucher an, viele reisen dafür sogar aus Ungarn und Deutschland an. In den neuen Sketchen geht es um Politik von Trump bis Doskozil, aber auch um lokale Themen wie „Oberpullendorf sucht das Supertalent“. Wir geben Einblicke hinter die Kulissen, bevor der große Vorhang fällt.