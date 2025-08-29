„Everesting“: 8.000 Euro für Pro Mente und Nominierung für Sportler
Die Kraftanstrengung des Eisenstädters Robert Grabner bleibt nicht unbelohnt. Wie berichtet, ist der 53-jährige ambitionierte Amateur-Radfahrer Mitte August 88 Mal die Glorietteallee in seiner Heimatstadt hinaufgefahren.
Die 100 Höhenmeter, die er jedes Mal zurücklegte, entsprechen in Summe den 8.848 Metern des höchsten Gipfels der Erde. Fürs „Everesting“ hat der Bankangestellte fast 20 Stunden gebraucht.
Grabner hat sich die Plackerei angetan, um möglichst viel Geld für Pro Mente zu sammeln. Aus den rund 6.000 Euro, die nach Grabners letzten Höhenmetern schon in der Spendenbox waren, sind mittlerweile 8.000 Euro geworden, die der Radler an Pro-Mente-Obfrau Eva Blagusz übergeben hat.
Die Spende finanziert für Pro-Mente-Klienten Ausrüstung und Nenngelder zur Vorbereitung auf die Special Olympics in Wien. Grabner ist für die Initiative „Sportler mit Herz 2025“ der Österreichischen Lotterien nominiert. Das Publikumsvoting läuft von 15.-21. September - Infos unter sportlermitherz.at
