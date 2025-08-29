„Everesting“: 8.000 Euro für Pro Mente und Nominierung für Sportler

Die Kraftanstrengung des Eisenstädters Robert Grabner bleibt nicht unbelohnt. Wie berichtet, ist der 53-jährige ambitionierte Amateur-Radfahrer Mitte August 88 Mal die Glorietteallee in seiner Heimatstadt hinaufgefahren.

Die 100 Höhenmeter, die er jedes Mal zurücklegte, entsprechen in Summe den 8.848 Metern des höchsten Gipfels der Erde. Fürs „Everesting“ hat der Bankangestellte fast 20 Stunden gebraucht.