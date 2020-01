Erweiterung des Industriegebiets bringt Hornstein 500.000 Euro

Für den ÖVP-Landtagsmandatar und gelernten Steuerberater Wolf liegen die Vorteile des Deals für die Gemeinde auf der Hand. Die Kommune müsse nicht selbst Geld in die Hand nehmen und vermeide so neue Schulden. Das Risiko beim Verkauf der Grundstücke liege beim Investor aus NÖ. Zudem habe sich die Gemeinde ein Veto-Recht bei Grundstücksverkäufen ausbedungen, damit sich nicht unerwünschte Branchen ansiedeln. Nötig wird die Erweiterung des Industriegebiets, weil die bisherigen 90.000 m² seit 2019 zur Gänze verwertet sind. Was bleibt der Gemeinde davon? Wolf: „Wir müssen hoffen, überhaupt ein Plus zu machen.“