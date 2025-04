Energieautark mit Hackschnitzeln: Ausbau verdreifacht Kapazität

Energie aus der Region für die Region: Mit der offiziellen Eröffnung des ausgebauten Biomassekraftwerks in Bad Tatzmannsdorf setzt die Region einen weiteren Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit . Die Anlage nutzt regionale Hackschnitzel , die über ein emissionsarmes Verfahren in Wärme umgewandelt werden.

„Mit diesem erneuerbaren Wärmeprojekt setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung 100 Prozent Energiesicherheit und -unabhängigkeit Burgenlands“, betont Burgenland Energie-CEO Stephan Sharma. Die Investition in Höhe von mehr als sechs Millionen Euro sei ein klares Bekenntnis zum Standort und zur Zukunftssicherheit, so Sharma weiter: „Wir investieren hier mehr als sechs Millionen Euro in die Zukunft des burgenländischen Wirtschaftsstandorts.“

Doch die Wärmewende verlangt auch verlässliche Partnerschaften: „Wir werden auch von den regionalen Holzlieferanten Planbarkeit benötigen, um stabile burgenländische Wärmepreise anbieten zu können“, so Sharma.