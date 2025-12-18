Große Empörung über Christbaum-Diebstahl vor Kirche im Burgenland

Ein ungewöhnlicher Diebstahl sorgt im Eisenstädter Stadtteil Kleinhöflein für Fassungslosigkeit: Zwei große Christbäume, die für den Weihnachtsschmuck der Pfarrkirche bestimmt waren, sind spurlos verschwunden. Laut Angaben der Pfarre wurden die Bäume am Donnerstag zwischen 11 und 16.30 Uhr gestohlen.

„Für uns und viele Menschen in unserer Gemeinde sind diese großen, festlich geschmückten Bäume ein wichtiger Teil der Weihnachtszeit – ein Zeichen von Wärme, Gemeinschaft und Tradition“, heißt es in einem öffentlichen Aufruf der Pfarre. Der Gedanke, Weihnachten ohne die traditionellen Bäume feiern zu müssen, treffe alle „wirklich sehr“.