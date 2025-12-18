Große Empörung über Christbaum-Diebstahl vor Kirche im Burgenland
Zusammenfassung
- Zwei große Christbäume wurden vor der Pfarrkirche Eisenstadt-Kleinhöflein gestohlen.
- Die Pfarre und die Polizei bitten um Hinweise und appellieren an die Diebe, die Bäume zurückzubringen.
- Der Diebstahl sorgt in der Gemeinde und in sozialen Medien für große Empörung und Betroffenheit.
Ein ungewöhnlicher Diebstahl sorgt im Eisenstädter Stadtteil Kleinhöflein für Fassungslosigkeit: Zwei große Christbäume, die für den Weihnachtsschmuck der Pfarrkirche bestimmt waren, sind spurlos verschwunden. Laut Angaben der Pfarre wurden die Bäume am Donnerstag zwischen 11 und 16.30 Uhr gestohlen.
„Für uns und viele Menschen in unserer Gemeinde sind diese großen, festlich geschmückten Bäume ein wichtiger Teil der Weihnachtszeit – ein Zeichen von Wärme, Gemeinschaft und Tradition“, heißt es in einem öffentlichen Aufruf der Pfarre. Der Gedanke, Weihnachten ohne die traditionellen Bäume feiern zu müssen, treffe alle „wirklich sehr“.
Die Polizeiinspektion Eisenstadt-Ruster Straße bittet um Hinweise unter 059/1331 582100. An die Täter richtet die Pfarre einen Appell: „Bitte bringen Sie sie zurück. Besonders in dieser Zeit des Jahres zählt Zusammenhalt – und jeder Schritt in Richtung Wiedergutmachung ist ein Zeichen davon.“
