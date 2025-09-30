Eisenstadt auf der Brust und Hilfsbereitschaft im Herzen
Seit 2018 hilft der gemeinnützige Verein „Eisenstadt hilft“ (Obleute: Thomas Steiner und Renée Wisak) Menschen in Not. Um helfen zu können, müssen immer wieder finanzielle Quellen erschlossen werden.
Die jüngste Idee: In limitierter Stückzahl produzierte Eisenstadt-T-Shirts sollen auffallen und Geld bringen. Erhältlich sind sie zum Preis von 25 Euro in der Bürgerservicestelle im Rathaus. Der Erlös kommt „Eisenstadt hilft“ zugute.
Die Shirts zeigen Silhouetten der Stadt: Von der Kleinhöfleiner Kirche über das Schloss Esterházy und den Leopoldinentempel bis zur St. Georgener Pfarrkirche sind acht prägende Gebäude und Denkmäler abgebildet.
Der Entwurf stammt von Florian Taker, Praktikant in der Agentur von Bernhard Rauchbauer, der die Idee für die T-Shirts hatte.
Produziert wurden die Leiberl von Gerold Cerny und seinem Eisenstädter Unternehmen „designkreativ“.
