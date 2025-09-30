Eisenstadt auf der Brust und Hilfsbereitschaft im Herzen

Seit 2018 hilft der gemeinnützige Verein „Eisenstadt hilft“ (Obleute: Thomas Steiner und Renée Wisak) Menschen in Not. Um helfen zu können, müssen immer wieder finanzielle Quellen erschlossen werden.

Die jüngste Idee: In limitierter Stückzahl produzierte Eisenstadt-T-Shirts sollen auffallen und Geld bringen. Erhältlich sind sie zum Preis von 25 Euro in der Bürgerservicestelle im Rathaus. Der Erlös kommt „Eisenstadt hilft“ zugute.