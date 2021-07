Ein junger Spund als Seniorenombudsmann

Der Jurist aus dem Südburgenland, der in Wien lebt, hat sich unter 12 Bewerbern durchgesetzt. Sein Credo: „Senioren sollen so lange wie möglich im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben bleiben und ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit bewahren“.

Wie das umgesetzt werden kann?

Huber möchte den Zugang zur Verwaltung erleichtern, in Fragen des Sozialrechts und des Konsumentenschutzes zur Seite stehen und gegen Altersdiskriminierung vorgehen. Und der Ombudsmann will sein Büro hinter dem Eisenstädter Landhaus auch regelmäßig verlassen und zumindest einmal im Quartal in den Bezirkshauptmannschaften Sprechtage abhalten.

Mit der Einrichtung der Ombudsstelle hat die Landesregierung auch einer Forderung des Landes-Seniorenbeirats entsprochen, betonten Helmut Bieler und Kurt Korbatits, Präsidenten der Seniorenorganisationen von SPÖ und ÖVP.