Dritter Suizid eines Psychiatriepatienten aus Eisenstädter Spital

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt gibt es innerhalb von gut zwei Monaten bereits den dritten Selbstmord eines Psychiatriepatienten zu beklagen. Wie dem KURIER vom Spital bestätigt wurde, habe ein Langzeitpatient am Dienstagvormittag die geschlossene Abteilung verlassen, nachdem er zuvor "das Alarmsystem gewaltsam außer Kraft gesetzt" habe. Die Polizei wurde verständigt und nach dem Patienten gesucht, er konnte aber nur noch tot aufgefunden werden. Offensichtlich war er in Bad Sauerbrunn von einem Aussichtsturm gesprungen.

Man bedauere den Vorfall sehr, hieß es aus dem Spital, aus Rücksicht auf Angehörige und Mitarbeiter der Abteilung werde man aber keine weiteren Angaben machen.

Anfang Mai war es innerhalb weniger Tage zu zwei Suiziden auf der Psychiatrie gekommen. Zunächst hatte eine 33-jährige Patientin das Spital verlassen und sich später umgebracht. Den Suizid eines 52-jährigen Psychiatriepatienten untersucht die Staatsanwaltschaft Eisenstadt (StA) derzeit noch. Der Mann, der im obersten Stock des Gebäudes untergebracht war, war aus dem Fenster gesprungen. Das Spital betonte damals, der Mann sei lege artis behandelt worden.



Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es soll darüber Aufschluss geben, ob die damalige Unterbringung des Mannes in einer ungesicherten Abteilung im sechsten Stock dem psychischen Zustand des Patienten entsprochen habe.