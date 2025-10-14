Hubschraubereinsatz: „Libelle Bravo“ stellt Verdächtigen in Hecke

In Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) kam es am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz nach einem versuchten Einbruch . Gegen 21.15 Uhr wurde die Polizei über ein eingeschlagenes Kellerfenster alarmiert.

Der eingesetzte Polizeihubschrauber „Libelle Bravo“ überflog das Gebiet und lotste die Einsatzkräfte zu einer Person, die sich in einer Thujenhecke versteckte. Der 62-jährige Ukrainer wurde dort zusammen mit Einbruchswerkzeug entdeckt und von SIG-Beamten festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Einbruchsversuchs sind im Gange.