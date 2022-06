Deutschkreutz: Konzert und Sommerakademie im Schloss

„Es ist bei mir der Wunsch entstanden etwas wie ,Familie’ in die Bildergalerie des Vaters hineinzuholen und so wird heuer Timna Brauer inmitten der Bilder des Anton Lehmden performen“, sagt Barbara Lehmden. Am 18. Juni ist es so weit: Gemeinsam mit Musiker Jannis Raptis wird Brauer im Rittersaal für Hörgenuss sorgen. „Blumen des Orients“ lautet das Motto des Konzertabends. Dabei werden „uralte Werke aus dem jüdischen Liederschatz des alten Spaniens und des Nahen Osten präsentiert“, gibt die Sängerin einen Vorgeschmack.