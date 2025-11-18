Amtsleitung in Deutschkreutz wird neu ausgeschrieben

Über eine neue Entwicklung in Deutschkreutz berichtete am Montag der ORF Burgenland: Demnach ließ Bürgermeister Andreas Kacsits (ÖVP) wissen, dass die Stelle der Amtsleitung Anfang der Woche neu ausgeschrieben wird. Weitere Details wollte Kacsits mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht nennen.

Die bisherige Amtsleiterin Karin Steinwendtner war nach dem Auffliegen einer Schwarzarbeit-Affäre im August dienstfrei gestellt worden. Ende Oktober fiel im Deutschkreutzer Gemeinderat die Entscheidung, die 56-Jährige zu entlassen – gegen den Willen von Bürgermeister Kacsits.