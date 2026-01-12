Deutscher Literaturpreis für Burgenländer

Der Irseer Pegasus findet immer Anfang Jänner statt, heuer zum 28. Mal. Schriftstellerinnen und Schriftsteller bewerben sich mit einem unveröffentlichten Tex t, dieses Mal gab es mehr als 260 Bewerbungen . 15 wurden von einer Jury ausgewählt, einander im Kloster Irsee im Südwesten Bayerns ihre Texte vorzulesen und darüber zu diskutieren .

Der aus dem Burgenland kommende Schriftsteller Konstantin Schmidtbauer wurde in Deutschland mit einem Literaturpreis ausgezeichnet. Schmidtbauer erhielt vergangene Woche den mit 1.000 Euro dotierten Autorenpreis des „Irseer Pegasus“ . Veranstalter sind die Schwabenakademie Irsee und der Verband deutscher Schriftsteller in Bayern.

Die Preise – neben dem Autorenpreis auch einer der Jury für den Deutschen Lukas Arndt – werden zum Abschluss des dreitägigen Treffens verliehen. Dass die Schreibenden den Autorenpreis in geheimer Wahl untereinander vergeben, sei „einzigartig in der Landschaft der Literaturpreise“, sagt Nadja Hendriks, Studienleiterin der Schwabenakademie Irsee.

Der in Zemendorf (Bezirk Mattersburg) aufgewachsene Schmidtbauer, der nach Studien in Wien und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig in Rom lebt, überzeugte die Kollegenschaft mit einem mehrteiligen Gedicht ohne Titel.

„In Schmidtbauers Text ist ein Ich, das sich in die Landschaft hinein bewegt, sich in sie einschreibt und aus ihr heraus spricht.“ Thematisiert wird ein „riss durchs dorf“, wie es einmal heißt. Hier bekenne sich „jemand zu diesem Zwiespalt, der Zerrissenheit, folgt ihr statt sich abzuwenden und bleibt nicht auf einer Seite des Risses stehen“, heißt es in der Würdigung der Jury.

