Verkehrsunfall

Auto überschlägt sich im Grenzgebiet: Lenker verletzt

Ein Auto ist gegen einen Baum gefahren und von Ästen bedeckt, während Einsatzkräfte vor Ort sind.
Auf der L202 zwischen Deutsch Jahrndorf und Pama kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall.
24.10.25, 09:25
Kommentare

Auf der Landesstraße L202 zwischen Deutsch Jahrndorf und Pama (Bezirk Neusiedl am See) hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Nach Einbruch Feuer gelegt: 37-Jähriger in Halbturn gefasst

Gegen 14 Uhr kam der Lenker eines Pkw aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einer angrenzenden Baumgruppe am Dach zum Stillstand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Deutsch Jahrndorf wurde der Fahrer bereits vom Rettungsdienst betreut. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber C18 in ein Krankenhaus geflogen. Während der Versorgung des Patienten musste die L202 vorübergehend gesperrt werden.

Ein schwarzes Auto liegt auf dem Dach neben einem Baum im Gras, Äste und Blätter sind um das Fahrzeug verteilt.

Ein Pkw überschlug sich auf der L202 – die Feuerwehr und der Notarzthubschrauber standen im Einsatz.

Da sich das Unfallfahrzeug im österreichisch-slowakischen Grenzgebiet befand und einige Meter auf slowakischem Gebiet zum Stillstand kam, wurde eine behördliche Abklärung der Zuständigkeit eingeleitet.

Gegen 18 Uhr rückte die Feuerwehr auf behördliche Anordnung erneut aus, um das Fahrzeug zu bergen und gesichert abzustellen.

Nachrichten aus dem Nordburgenland

Mehr zum Thema

Neusiedl am See
(kurier.at, PEKO)  | 

Kommentare