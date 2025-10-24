Auto überschlägt sich im Grenzgebiet: Lenker verletzt

Auf der Landesstraße L202 zwischen Deutsch Jahrndorf und Pama (Bezirk Neusiedl am See) hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Gegen 14 Uhr kam der Lenker eines Pkw aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einer angrenzenden Baumgruppe am Dach zum Stillstand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Deutsch Jahrndorf wurde der Fahrer bereits vom Rettungsdienst betreut. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber C18 in ein Krankenhaus geflogen. Während der Versorgung des Patienten musste die L202 vorübergehend gesperrt werden.