Der Sommer im Burgenland schmeckt regional

Den Weinbauern eröffnet sich dadurch eine alternative Absatzmöglichkeit. Nach „drei guten Ernten“ der Jahre 2017 bis 2019 seien die Keller relativ voll, so Liegenfeld, zumal der Export derzeit zu wünschen übrig lasse.

Der aus Donnerskirchen stammende Starkoch Wolfgang Ban, der vor drei Monaten „den Absprung“ aus dem vom Virus gebeutelten New York geschafft hat und froh ist „im sicheren Burgenland“ zu sein, verleiht dem Motto „Das Burgenland öffnet die Tore“ eine zusätzliche Bedeutung. Er wird seine USA-Erfahrungen aus 20 Jahren mit burgenländischen Produkten kombinieren. „Wir müssen schätzen, was wir direkt vor der Tür haben“, so Ban, der von 18. bis 20. Juni ab 17 Uhr bei einer Veranstaltung des örtlichen Weinquartetts im Martinsschlössl kocht. Weitere Infos unter:

www.weinburgenland.at