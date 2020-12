Der Innovationspreis 2020 geht an die Firma Isosport

Sonderpreis für Initiativen in der Krise

Der aktuellen Situation wurde mit dem Sonderpreis „COVID-19 Initiativen“ Rechnung getragen. Die burgenländischen Unternehmen haben auf unterschiedliche Arten auf die gesellschaftliche wie wirtschaftliche Herausforderung reagiert. Dieser Sonderpreis zeichnet jene Innovationen aus, die durch die Krise initiiert und realisiert wurden. Ausgezeichnet wurden drei Projekte, die auf die Herausforderungen in unterschiedlichen Gebieten mit ihren Innovationen auf den Markt gekommen sind. Giefing web|media OG aus Mattersburg mit der regionalen Einkaufsplattform shopping.dahoam, Maschinenbau Brunner GmbH mit einer Abfüllanlage für Desinfektionsmittel und Molemental GmbH mit einem Wochenplan für Schüler, der hilft, den Alltag besser zu strukturieren.

Weitere Preisträger

Der Sieger in der Kategorie „Innovative Dienstleistungen“ ist die Skyability GmbH für die Innovation „Smart City Sensing“ (Siegendorf).

Die Auszeichnung in der Kategorie „Innovative Dienstleistungen“ und Nominierung für den Staatspreis Innovation geht an VitaBlick e.U. für die Innovation „VitaBlick – Virtuelle Ausflüge für Senioren“ (Oberwart).

Sieger in der Kategorie „Kleine und Mittlere Unternehmen“, Nominierung Staatspreis Innovation und Nominierung Sonderpreis ECONOVIUS: Dr. Bohrer Lasertec GmbH für die Innovation „Better than new. Hochleistungs-Hochfrequenz-Verstärker im Planardesign für industrielle CO2-Laser.“ (Neusiedl/See).

Auszeichnungen in der Kategorie „Kleine und Mittlere Unternehmen“: Bionana GmbH für die Innovation „Bionana – biologisch. natürlich. nachhaltig. Die größte Vielfalt an biologischen Kulturpflanzen.“ (Neusiedl/See), For Sports GmbH für die Innovation „For Sports Hightech-Sportprodukte” (Neutal) und H & P Trading GmbH für die Innovation „Kaltvernebelungsgerät für 3D Desinfektion“ (Kemeten).

Leonhard Schneemann, Landesrat für Wirtschaft und Soziales, betonte: „Nur durch Neuerung kann Weiterentwicklung geschehen. Gerade diese ist ein essentieller Part unserer Gesellschaft aber auch der Wirtschaft. Zeiten wie Corona haben uns allen verdeutlicht, dass es auch Chancen und Lehren aus der Krise gibt. Oft gehen diese Chancen mit Innovation einher. Eine innovative Wirtschaft trägt maßgeblich zur positiven Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Burgenland bei.“