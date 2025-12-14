Davina Ziermann und ihr Gespür für Feines

Von Vanessa Halla Am liebsten ist sie draußen unterwegs. Im Wald, auf Feldwegen und vor allem ganz oben am Berg. Das war schon fast immer so im Leben von Davina Ziermann. Mit Berg- und Talfahrten, Hochs und Tiefs kennt sich die heute 42-Jährige bestens aus. Beruflich wie privat. „Das Leben ist nun mal keine Konstante“, sagt sie. Obwohl das Leben der Riedlingsdorferin selten in ruhigen Bahnen verlief, hat man in ihrer Anwesenheit das Gefühl, ruhiger und entspannter zu werden. Wie "der Joker beim Kartenspiel" „Das ist Davinas Stimme, die ist einfach ein Traum“, bringt es eine Teilnehmerin ihrer Yogaklasse auf den Punkt. Davina Ziermann ist ein Tausendsassa mit ebenso vielen Interessen. Sie selbst beschreibt sich lachend so: „Ich bin wie der Joker beim Kartenspiel. Flexibel einsetzbar und fähig, das Spiel komplett zu drehen.“

Gold wert ist Davina in ihrem Schaffen für viele Menschen allemal. Hauptberuflich arbeitet die blonde Frau mit den blauen Augen in einem Logistikunternehmen im Office. „Ich habe Englisch und Französisch studiert und nebenher Geld mit Übersetzen und Dolmetschen verdient. Die Sprachen haben mir schon während des Studiums die Tür zu einem internationalen Konzern geöffnet. Ich war für den französischen Markt zuständig und konnte jeden Tag französisch sprechen, mein absoluter Traum“, erzählt Ziermann. Yoga in Tirol gefunden Was als Studentenjob begann, findet erst neun Jahre später ein Ende im beruflichen Lebenslauf der Südburgenländerin. Das Studium schließt sie zwar nicht ab, die Liebe zur Sprache aber, die bleibt – ebenso wie die Sehnsucht nach den Bergen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Halla Dem Yoga ist die 42-Jährige treu geblieben

„Ich wollte immer schon in den Bergen leben und nach einem privaten Wendepunkt in meinem Leben bin ich nach Kufstein gezogen. Ich dachte, ganz Tirol wartet auf mich, aber in Wahrheit hat niemand auf mich gewartet. Ich habe in der Ferne keinen Anschluss gefunden. Was ich in Tirol aber gefunden habe, ist meine Liebe zum Yoga. Dort habe ich meinen ersten Kurs besucht und mich von Woche zu Woche zu dieser Yogastunde gehangelt. Diese eine Stunde war meine Oase.“ Nach einem Jahr in den Bergen konnte von Höhenflügen keine Rede sein: „Ich war am Tiefpunkt meines Lebens und bin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Hause gefahren.“ Anspruch: Herzblut Zurück in den sanften Hügeln des Südburgenlandes beginnt Davina ihr Leben privat und beruflich neu zu ordnen und vermehrt auf ihr Herz zu hören. Heute arbeitet die Mama einer zweijährigen Tochter neben ihrem Job in der Logistikbranche auch als Yogalehrerin beziehungsweise Logo-therapeutin und hilft Klienten mit den Werkzeugen der Kinesiologie und Cranio-Sacral-Therapie.

„Yoga zu lehren ist meine Berufung. Da hängt mein Herz drinnen, in jeder einzelnen Stunde“, sagt die Frau mit der unverwechselbar angenehmen Stimme. 2018 beginnt die Riedlingsdorferin ihre Ausbildung an der österreichischen Yoga-Akademie. „Ich hatte viele Lehrer, das ist mir zugutegekommen. Die Ausbildung war intensiv und ich habe mir geschworen, all mein Herzblut in meine Yoga-Stunden reinzulegen. Diesen Anspruch habe ich bis heute.“ Was sich verändert hat, ist Davinas Anspruch an die „Yogini“ in ihr. Den eigenen Weg gefunden „Es gibt weltweit viele Richtlinien, wie Yoga praktiziert wird, wie man als Yoga-Lehrer leben soll. Täglich eine Stunde Yoga praktizieren, kein Fleisch essen und so weiter. Spätestens seit ich Mama geworden bin, habe ich mich von diesen mir selbst auferlegten Vorgaben gelöst. Es blieb mir auch gar nichts anderes übrig mit Kind“, lacht sie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Halla Ziermann unterrichtet unter anderem in ihrer Heimatgemeinde Riedlingsdorf und in Pinkafeld