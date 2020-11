Coronavirus: Zwei Todesopfer und 132 Neuinfektionen im Burgenland

Im Burgenland gibt es zwei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 96-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See und ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf sind an oder mit Covid-19 verstorben, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstag mit.

Seit Montag gibt es 132 Neuinfektionen, 51 Personen sind genesen.

Aktuell sind 1.175 infizierte Personen registriert. Insgesamt wurden bisher 2.719 Fälle bestätigt. 1.516 Personen sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie genesen, es gibt 28 Todesfälle zu beklagen. 40 Menschen befinden sich in Spitalsbehandlung, davon werden acht intensivmedizinisch betreut.