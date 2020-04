Corona: Ein Drittel mehr Arbeitslose als im Februar im Burgenland

„Wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, die ich noch nie erlebt habe“, sagt Helene Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Burgenland, über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist im März um 30,1 Prozent im Vergleich zum Februar gestiegen. "Betroffen sind so gut wie alle Branchen, am stärksten aber der Tourismus und der Bau. Mit Existenzsorgen kämpfen sowohl Arbeitskräfte als auch Unternehmen", weiß Sengstbratl.

Gegenmaßnahmen

Das AMS setze im Kampf gegen die Corona-Auswirkungen an zwei Hebeln an: "Der massive Einsatz der Kurzarbeit soll Arbeitsplätze erhalten. Kommt Kurzarbeit nicht in Frage, wird zwecks Existenzsicherung so rasch wie möglich Arbeitslosengeld ausbezahlt,“ erklärt die Landesgeschäftsführerin. Als Schutzmaßnahme für Kunden und Mitarbeiter wurden so gut wie alle persönlichen Kontakte abgestellt. Die AMS-Service-Line hat seit Mitte März in mehr als 13.500 Telefonaten Arbeitskräfte und Unternehmen beraten.

Flut von Arbeitslosengeld- und Kurzarbeitsanträgen

4.800 Anträge auf Arbeitslosengeld wurden von Mitte bis Ende März ausgegeben, 3.300 wurden bereits ausgefüllt retourniert, der Großteil ist schon bearbeitet und erledigt. Ähnlich ist die Situation bei der Kurzarbeit: Rund 770 Anträge wurden gestellt, die Bewilligungen für die ersten 140 burgenländischen Unternehmen sind erteilt. „Unsere Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen so viele Überstunden wie noch nie geleistet“, betont Sengstbratl. Man habe "ein Höchstmaß an Flexibilität, Arbeitseifer und Engagement gezeigt".