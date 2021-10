Corona-Cluster in Mittelschule Jennersdorf

In der Mittelschule Jennersdorf sind 20 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden, zahlreiche weitere Verdachtsfälle befinden sich in Abklärung. Die Bildungsdirektion Burgenland verordnete daher beginnend mit Mittwoch bis einschließlich 2. November Distance Learning, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstag mit.

Alle Kontaktpersonen in Quarantäne

Alle Infizierten sowie die Kontaktpersonen wurden bereits in Quarantäne geschickt. Das Schulgebäude wird in der Zwischenzeit desinfiziert. Alle vorgeschriebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen seien in der Mittelschule eingehalten worden, wurde betont.