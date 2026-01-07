Cobra-Einsatz: Mann nach Drohung festgenommen

Im Bezirk Oberwart ist es am vergangenen Samstag zu einem Einsatz des Einsatzkommandos Cobra gekommen, berichtet der ORF. Anlass war eine gefährliche Drohung im Familienkreis , bestätigte die Polizei am Mittwoch.

Am Samstagmittag war bei der Polizei ein Notruf eingegangen: Eine Frau werde von ihrem Lebensgefährten bedroht. Daraufhin wurde die Cobra alarmiert, die den 22-jährigen Mann festnahm. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft ordnete in weiterer Folge eine Hausdurchsuchung an. Dabei wurden Übertretungen des Waffen- und Verbotsgesetzes festgestellt. Welche Gegenstände oder Materialien konkret sichergestellt wurden, gab die Polizei vorerst nicht bekannt.