Cobra-Einsatz: Mann nach Drohung festgenommen
Alarm im Südburgenland: Nach einer Drohung im Familienkreis griff die Cobra ein – ein 22-Jähriger sitzt nun in Haft.
Im Bezirk Oberwart ist es am vergangenen Samstag zu einem Einsatz des Einsatzkommandos Cobra gekommen, berichtet der ORF. Anlass war eine gefährliche Drohung im Familienkreis, bestätigte die Polizei am Mittwoch.
Am Samstagmittag war bei der Polizei ein Notruf eingegangen: Eine Frau werde von ihrem Lebensgefährten bedroht. Daraufhin wurde die Cobra alarmiert, die den 22-jährigen Mann festnahm. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.
Die Staatsanwaltschaft ordnete in weiterer Folge eine Hausdurchsuchung an. Dabei wurden Übertretungen des Waffen- und Verbotsgesetzes festgestellt. Welche Gegenstände oder Materialien konkret sichergestellt wurden, gab die Polizei vorerst nicht bekannt.
Kommentare