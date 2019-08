Verstärkung fürs Tschürtz-Büro: Von der ÖVP übers Team Stronach und LBL zur FPÖ

Der Zagersdorfer Klikovits ist ein „bunter Hund“: Er war ÖVP-Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde, später dockte er beim Team Stronach an. Als die Partei des Milliardärs vor der Landtagswahl 2015 eine Wahlplattform mit dem Bündnis Liste Burgenland (LBL) bildete, kümmerte sich der umtriebige Klikovits um Social-Media-Agenden. Nach der Wahl zerbrach die Plattform im Streit, weil die beiden Mandate an LBL-Männer – Manfred Kölly und Gerhard Hutter – gingen und das Team Stronach durch die Finger schaute. Klikovits hegte keinerlei Ressentiments, er wurde Teilzeit-Pressesprecher bei LBL und kümmert sich in Bad Sauerbrunn, wo Hutter Bürgermeister ist, um Tourismusprojekte (dieser Vertrag endet am 30. Juni 2020). Seit Oktober 2015 ist er nicht mehr beim LBL, sondern für 20 Wochenstunden im Landespressedienst.

LBL-Gründer Manfred Kölly, der schon Hutter an die SPÖ verloren hat, streut auch Klikovits keine Rosen. Dieser habe Daten vom Presse-Laptop des LBL gelöscht, wettert Kölly. „Das stimmt doch alles nicht“, kontert Klikovits.