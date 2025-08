Burgenlands größtes Volksfest will zu alter Stärke zurückfinden

Ein bis zuletzt geheim gehaltener „Überraschungs-Act“ wurde mittlerweile enthüllt: Am 14. August gibt sich der Kärntner Jung-Austropopper Rian in Gols die Ehre.

Eintrittspreise erhöht

Für all das müssen die Gäste heuer etwas tiefer in die Tasche greifen: Der Tageseintrittspreis für Erwachsene wurde von 13 Euro im Vorjahr auf 15 Euro erhöht. Allerdings gibt es 2025 auch erstmals ein vergünstigtes „Messeticket“: Wer von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zum Fest kommt, zahlt nur die Hälfte des regulären Preises für ein Tagesticket, also 7,50 Euro.