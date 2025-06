Stadtschlaining: Feuerwehreinsatz wegen mutmaßlichem Gasaustritt

Ein mutmaßlicher Gasaustritt hat am Sonntag einen Feuerwehreinsatz in Stadtschlaining im Bezirk Oberwart zur Folge gehabt.

Der Hauptplatz wurde gesperrt und angrenzende Wohnobjekte wurden evakuiert. 40 Personen seien mit Unterstützung des Roten Kreuzes vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, teilte Alexander Flaschberger vom Bezirksfeuerwehrkommando auf Anfrage mit.

Alarmierung zunächst wegen Brandverdacht

Die Alarmierung war laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland um 11.40 Uhr zunächst wegen Brandverdachts erfolgt. Tatsächlich dürfte es sich um einen Gasaustritt handeln, der einer Sprecherin zufolge auch den Kanal betraf.

Woher das Gasgemisch kommt, war laut Flaschberger vorerst unklar. Der Energieversorger führte am Sonntagnachmittag Messungen durch, die Feuerwehr war mit Druckbelüftern an der Arbeit. Die Menschen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, wurden in der Burg oder bei Verwandten untergebracht.