Burgenland startete ersten Lehrgang für Schulassistenten

262 Schulassistentinnen und -assistenten haben in der ersten Ferienwoche ihren ersten Ausbildungslehrgang begonnen. Die Schulassistenz erfahre mit dieser spezifischen Ausbildung eine wesentliche Qualitätssteigerung, erklärte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung.