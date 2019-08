Burgenland: Roter Coup setzt zwei Gegner Schachmatt

Das Potenzial für eine alternative Listenkandidatur läge landesweit bei bis zu drei Mandaten, glaubt Schaberl. Ohne Spitzenkandidat sind aber all diese strategischen Planspiele Makulatur.

Hutter werde die Obmannschaft im UGVF „definitiv“ zurücklegen. Davor erhalte er noch die Chance zur „Rechtfertigung“. Für längst überfällig hält Schaberl auch den Abschied Köllys. Bis zur Neuwahl des UGVF-Vorstands nach der Landtagswahl werden Schaberl und Parndorfs Bürgermeister Wolfgang Kovacs das Forum interimistisch leiten.

Lachender Dritter dieses Konflikts könnte die SPÖ sein: Mit Hutter an Bord hat man einen Konkurrenten ( Kölly) entscheidend geschwächt und einem anderen (UGVF) schon vor dem Start den Wind aus den Segeln genommen. Für die Listen des Forums könnte es zumindest ein Trostpflaster geben, wenn Hutter für deren Anliegen die Tür zur künftigen Landesregierung öffnet – so er denn in den Landtag kommt.