Traktor überschlägt sich im Burgenland: Lenker schwer verletzt
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Traktorüberschlag ins Spital in die Steiermark.
In Kalch, einem Teil der Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf), überschlug sich ein Traktor am Samstagvormittag. Der Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Christophorus flog Verletzten ins Krankenhaus
Der Mann wurde ins Krankenhaus Feldbach in der Steiermark geflogen, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland auf APA-Anfrage mit. Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 16".
