Burgenland Energie: 99 Prozesse gewonnen, über 100.000 Euro zugesprochen

Die Burgenland Energie hat ihre Rechtsstreitigkeiten mit dem Wiener Anwalt Georg Zanger nach eigenen Angaben vollständig gewonnen. Hintergrund der Verfahren waren Klagen im Zusammenhang mit Strompreiserhöhungen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Neben den Verfahrenskosten, die von den Klägern zu tragen sind, wurden dem Energieversorger auch Schadenersatzansprüche zugesprochen. Insgesamt beläuft sich der Betrag laut Burgenland Energie auf über 100.000 Euro.

Für Kunden nur "verlorene Zeit und hohe Kosten"

Das Unternehmen kritisierte in diesem Zusammenhang die Vorgangsweise beteiligter Rechtsanwälte. Vorstandschef Stephan Sharma sprach von „dubiosen Geschäftspraktiken“, die zu Verunsicherung bei Kundinnen und Kunden geführt hätten. „Am Ende bleiben für diese nur verlorene Zeit und hohe Kosten übrig“, so Sharma.