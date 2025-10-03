Burgenland Energie: 99 Prozesse gewonnen, über 100.000 Euro zugesprochen
Zusammenfassung
- Burgenland Energie hat alle 99 Klagen von Anwalt Georg Zanger gewonnen.
- Gericht sprach dem Unternehmen mehr als 100.000 Euro an Kosten und Schadenersatz zu.
- Kritik des Unternehmens an Geschäftspraktiken beteiligter Rechtsanwälte.
Die Burgenland Energie hat ihre Rechtsstreitigkeiten mit dem Wiener Anwalt Georg Zanger nach eigenen Angaben vollständig gewonnen. Hintergrund der Verfahren waren Klagen im Zusammenhang mit Strompreiserhöhungen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.
Neben den Verfahrenskosten, die von den Klägern zu tragen sind, wurden dem Energieversorger auch Schadenersatzansprüche zugesprochen. Insgesamt beläuft sich der Betrag laut Burgenland Energie auf über 100.000 Euro.
Für Kunden nur "verlorene Zeit und hohe Kosten"
Das Unternehmen kritisierte in diesem Zusammenhang die Vorgangsweise beteiligter Rechtsanwälte. Vorstandschef Stephan Sharma sprach von „dubiosen Geschäftspraktiken“, die zu Verunsicherung bei Kundinnen und Kunden geführt hätten. „Am Ende bleiben für diese nur verlorene Zeit und hohe Kosten übrig“, so Sharma.
Zugleich betonte der Vorstandsvorsitzende, man werde weiterhin für eine zuverlässige Versorgung und guten Service sorgen: „Wir werden auch weiter für unsere Kunden jeden Tag das Beste geben, um sie sicher und zuverlässig zu versorgen und wenn notwendig auch zu unterstützen.“
