Bei einem Kindergarten in Eisenstadt soll ein Unbekannter zwei Kids über den Gartenzaun angesprochen haben.

Als eine Mutter dies bemerkte, stieg der Mann in sein Auto und fuhr davon.

Mutter alarmierte Polizei

Sie verständigte daraufhin die Leitung, die die Polizei in Kenntnis setzte. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte auf APA-Anfrage, dass beim Stadtpolizeikommando eine Meldung einging.

Bei den Kinderbetreuungseinrichtungen der Landeshauptstadt werde nun verstärkt Streife gefahren.