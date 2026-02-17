Burgenland bietet kostenlose Kurse für Aufnahmetest an Medizin-Uni
Im Sommer finden an den Unis Wien, Graz, Innsbruck und Linz wieder die Aufnahmetests fürs Studium der Humanmedizin statt. Im Vorjahr haben 12.400 Maturanten um 1.900 Studienplätze gerittert.
Um burgenländische Bewerber besser auf den anspruchsvollen Test vorzubereiten, unterstützt die Hochschule Burgenland im Auftrag des Gesundheitsfonds seit mittlerweile zehn Jahren Schülerinnen und Schüler mit kostenlosen Vorbereitungskursen.
„Der Erfolg gibt uns recht“, ist der Departmentleiter für Gesundheit & Soziales der Hochschule Burgenland, Erwin Gollner, überzeugt.
Die Erfolgsquote von Absolventinnen und Absolventen des Vorbereitungskurses lag im Vorjahr bei 1:4. Das heißt, jede vierte Kursteilnehmerin oder jeder vierte Kursteilnehmer konnte sich einen Studienplatz sichern. Für die Vorbereitungskurse wurde ein umfassendes Kursprogramm gestaltet. Die Anzahl der Stunden für den Teil sozial-emotionale Kompetenzen wurde erhöht, weil dieser Prüfungsteil heuer stärker gewichtet wird.
In den Osterferien wird an fünf Tagen an den Studienzentren der Hochschule Burgenland unterrichtet, im April werden noch weitere Einheiten online angeboten. Der Kurs schließt am 19. Juni mit einer Testsimulation.
Die Anmeldung ist bis 23. März 2026 unter medat@hochschule-burgenland.at möglich.
