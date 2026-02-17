Burgenland bietet kostenlose Kurse für Aufnahmetest an Medizin-Uni

Im Sommer finden an den Unis Wien, Graz, Innsbruck und Linz wieder die Aufnahmetests fürs Studium der Humanmedizin statt. Im Vorjahr haben 12.400 Maturanten um 1.900 Studienplätze gerittert.

Um burgenländische Bewerber besser auf den anspruchsvollen Test vorzubereiten, unterstützt die Hochschule Burgenland im Auftrag des Gesundheitsfonds seit mittlerweile zehn Jahren Schülerinnen und Schüler mit kostenlosen Vorbereitungskursen.

„Der Erfolg gibt uns recht“, ist der Departmentleiter für Gesundheit & Soziales der Hochschule Burgenland, Erwin Gollner, überzeugt.