Burgenland: Betrunkener E-Scooter-Fahrer bei Sturz verletzt

Ein schwer alkoholisierter 44-Jähriger ist am Dienstagabend in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) mit seinem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei Verletzungen an der linken Körperseite, am Rücken und im Gesicht zugezogen.

Ein Autofahrer fand den Mann gegen 22.30 Uhr auf einem Radweg liegend und alarmierte die Einsatzkräfte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. Bei dem Verletzten wurde eine Alkoholisierung von 4,3 Promille festgestellt.