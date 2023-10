Burgenland sucht ältesten fossilen Heizkessel

Während in den letzten Jahren in der Regel etwa 3 Millionen Euro an Fördergeld ausgezahlt wurden und es im Jahr 2022 bereits 8,6 Millionen Euro waren, wurden in diesem Jahr schon 10,6 Millionen Euro aus dem Ökoenergiefonds bereitgestellt. Dies ist auch anhand der CO₂-Reduktion messbar.

Allein durch die Förderung des Austauschs von Heizkesseln konnten seit 2020 bis Oktober dieses Jahres 17.000 Tonnen CO₂ eingespart werden, so Eisenkopf. Auch die Aktion "Heizkesselcasting" war erfolgreich und wird daher ab dem 16. Oktober erneut durchgeführt.