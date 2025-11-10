„Burgenländischer Musikant“ für die Jugendkapelle Großpetersdorf

Im Rahmen des ORF-Frühschoppens im Landesstudio Eisenstadt wurde am Sonntag der Ehrenpreis „Der Burgenländische Musikant 2025“ an den Musikverein Jugendkapelle Großpetersdorf verliehen. Die Auszeichnung überreichte Landesrätin Daniela Winkler in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, gemeinsam mit Peter Reichstädter, dem Landesobmann des Burgenländischen Blasmusikverbands.

Neben der Jugendkapelle wurden auch die Musikvereine Rust, Wulkaprodersdorf, Kittsee und Donnerskirchen ausgezeichnet.