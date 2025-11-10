„Burgenländischer Musikant“ für die Jugendkapelle Großpetersdorf
Im Rahmen des ORF-Frühschoppens im Landesstudio Eisenstadt wurde am Sonntag der Ehrenpreis „Der Burgenländische Musikant 2025“ an den Musikverein Jugendkapelle Großpetersdorf verliehen. Die Auszeichnung überreichte Landesrätin Daniela Winkler in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, gemeinsam mit Peter Reichstädter, dem Landesobmann des Burgenländischen Blasmusikverbands.
Neben der Jugendkapelle wurden auch die Musikvereine Rust, Wulkaprodersdorf, Kittsee und Donnerskirchen ausgezeichnet.
„Ich gratuliere dem Musikverein sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Die Musikerinnen und Musiker rund um Obmann Lukas Faulhammer und Kapellmeisterin Marie Braun stehen beispielhaft für Leidenschaft, Zusammenhalt und Qualität in der burgenländischen Blasmusik“, so Winkler.
Verein mit viel Zuspruch
Der Musikverein wurde 1976 gegründet und zählt heute rund 50 aktive Mitglieder. Aus einem Schülerensemble der Musikschule Großpetersdorf hervorgegangen, entwickelte sich die Kapelle zu einem Kulturträger des Südburgenlandes. Konzertreisen, Auszeichnungen und Wertungsspiele belegen das hohe musikalische Niveau.
