Burgenländer entdeckt bei Spaziergang Granate aus dem Weltkrieg

Ein Spaziergänger hat am Dienstag in Deutsch Bieling (Bezirk Güssing) Kriegsmaterial auf einem Feldstück entdeckt.

Es handelte sich dabei um eine über 30 Zentimeter lange russische Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Der Entminungsdienst wurde verständigt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.