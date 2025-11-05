Burgenland

Burgenländer entdeckt bei Spaziergang Granate aus dem Weltkrieg

Burgenländer entdeckt bei Spaziergang Granate aus dem Weltkrieg
Die Polizei verständigte den Entminungsdienst. Die russische Werfergranate ist über 30 Zentimeter lang.
05.11.25, 10:19
Kommentare

Ein Spaziergänger hat am Dienstag in Deutsch Bieling (Bezirk Güssing) Kriegsmaterial auf einem Feldstück entdeckt. 

Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten gefunden

Es handelte sich dabei um eine über 30 Zentimeter lange russische Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg. 

Der Entminungsdienst wurde verständigt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Mehr zum Thema

Güssing
(kurier.at)  | 

Kommentare