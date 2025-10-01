Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten gefunden

In der oststeirischen Bezirkshauptstadt ist am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und entschärft worden. Der Sprengkörper war bei Grabungsarbeiten freigelegt worden, teilte die Landespolizeidirektion mit. Umfangreiche Evakuierungen und Verkehrssperren waren erforderlich, um die Entschärfung durch Fachkräfte des Bundesheeres entsprechend abzusichern.

Das Kriegsrelikt war gegen 9.30 Uhr bei Arbeiten auf einer Baustelle entdeckt worden. Die Polizei legte einen Sperrkreis von 100 Metern um den Fundort fest, welcher dann auf 200 Meter erweitert wurde. Sprengstoffkundige Organe und der Entminungsdienst des Bundesheeres wurden alarmiert. Die Gemeinde Weiz und die Stadtpolizei richteten Aufenthaltsmöglichkeiten im Volkshaus Weiz ein, bis die Bombe entschärft wurde. Die Sperren wurden gegen 14.00 Uhr wieder aufgehoben.