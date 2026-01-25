Michelle Kager, eine Pippi Langstrumpf auf burgenländisch

Von Vanessa Halla Vielleicht erklärt Michelles Sternzeichen Zwilling die quirlige 27-Jährige zumindest etwas. Vielleicht auch die Tatsache, dass sie schon als Kleinkind mit einer Diagnose auch einen Stempel in der Gesellschaft aufgedrückt bekam. „Mit zwei Jahren hatte ich Epilepsie. Die Medikamente haben mich in meinem Wesen sehr verändert und fast wäre ich in der Sonderschule gelandet. Stillsitzen konnte ich als Kind nie, Ruhe geben auch nicht und im Unterrichtsfach Deutsch habe ich mich sehr geplagt“, erzählt die junge Frau.

Dass die Unternehmerin mittlerweile zwölf Kinderbücher, mehrere Kartensets und pädagogische Konzepte geschrieben hat und Hunderten Klienten zwischen 4 und 65 Jahren bei schwierigen Lebensthemen hilft, verwundert trotzdem nicht. Eine rhetorische Ausnahmeerscheinung Michelle Kager ist Mentaltrainerin, psychosoziale Beraterin und Meditationslehrerin, hat eine eigene Praxis, leitet ein Ausbildungszentrum und ist als Autorin mit eigenem Verlag tätig. Vor allem aber ist die Südburgenländerin mit den grünen, stets fragenden Augen eine rhetorische Ausnahmeerscheinung. Sie hat auf jede Frage eine Antwort, jedes Wort ist mit Bedacht gewählt. Füllwörter? Fehlanzeige. Und auch, wenn man zu Beginn des Gespräches keine Ahnung hat, was diese Frau beruflich eigentlich macht, spürt man schnell, dass oft auch Reden anstatt Schweigen Gold wert ist. „Ich begleite Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch starke Themen und kann beispielsweise bei Lernschwierigkeiten oder Konzentrationsproblemen ebenso helfen wie bei Trennungsängsten oder nach einer Scheidung“, so die diplomierte Kindergartenpädagogin, die es nach sechs Jahren in diesem Beruf anders machen wollte.

Michelle Kager ist ein Tausendsassa. Seit sechs Jahren ist die 27-Jährige unter anderem als Mentaltrainerin selbstständig.

„Während meiner Zeit im Kindergarten habe ich gesehen, wie viele oft schwierige Themen bei den Kindern, aber auch bei den Eltern und Kolleginnen hochkommen. Das hat mich angetrieben, neue Ausbildungen zu absolvieren, um Menschen noch besser und zielgerichteter helfen zu können.“ Kartenset für Mentaltraining Kager verfasste ihr erstes Kartenset mit 48 Techniken für Mentaltraining. „Damals war ich 21 Jahre alt und als ich meiner Mama davon erzählt hab, hat sie mich sehr verwundert angeschaut. Das Schulfach Deutsch war früher nicht gerade meine Stärke. Ich wollte aber andere umgekehrt darin bestärken, sich selbst in ihre Kraft zu bringen, wenn das Leben mal nicht so toll läuft.“

Kagers Herzensprojekt sind die Kinder. Zwölf Kinderbücher hat sie bereits geschrieben. „Jedes Buch widmet sich einem Thema, das Kinder beschäftigen kann, sei es Trennungsangst, Wut oder Überforderung. Durch die Geschichten lernen die Kids Methoden, um mit ihren Gefühlen richtig umzugehen.“ Was man nach einem fast zweistündigen Gespräch mit Michelle Kager wiederum gelernt hat? Dass Pippi Langstrumpfs Zitat „Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt“ nicht von ungefähr groß gerahmt über dem Schreibtisch der jungen Unternehmerin hängt. Eine Praxis, die ganz anders ist Kagers Praxis in Markt Allhau ist nämlich ebenso anders, wie die Frau, die darin arbeitet. Es ist ein schlichter Container, der direkt an der Autobahnabfahrt steht. Draußen hat es minus 7 Grad, Autos fahren im Sekundentakt vorbei, es ist nass, kalt, grau und hektisch. Drinnen sitzt eine lachende Michelle Kager mit hochgezogenen Beinen auf einem grünen Sessel, bunte Zeichnungen von Kindern um sie herum. Die Stimmung ist entspannt, fröhlich und warmherzig.

12 Kinderbücher hat Kager bereits verfasst, die Kindern

dabei helfen sollen, mit ihren Gefühlen umgehen zu lernen.