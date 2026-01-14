Das plant die rot-grüne Regierung im Burgenland für 2026

Bereits in zwei Wochen, am 29. Jänner, soll bei der ersten Landtagssitzung das Haushaltsstabilitätsgesetz beschlossen werden, wie die Klubobleute Roland Fürst (SPÖ) und Wolfgang Spitzmüller (die Grünen) am Mittwoch ankündigten.

Zudem wird die Klimastrategie überarbeitet und um konkrete Zeit- und Zielvorgaben ergänzt. Weitere Pflegestützpunkte sowie das Volksgruppenhaus in Oberwart sollen eröffnet werden. Seit Jänner sind im Burgenland außerdem wieder sechs Naturschutzorgane im Einsatz.

Kern des Gesetzes ist eine Schuldenobergrenze: Der Schuldenstand des Landes soll bis Ende 2028 600 Millionen Euro nicht überschreiten.

Wohnbaudarlehen-Verkauf: "Enormes Interesse"

Bereits gestartet hat der Verkauf der Wohnbaudarlehen. Dieser soll dem Land rund 700 Millionen Euro einbringen. Das Angebot sei den Darlehensbezieherinnen und -beziehern bereits übermittelt worden, das Interesse daran sei „enorm“, sagte Fürst.