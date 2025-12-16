Dramatische Rettung aus Brunnenschacht in Breitenbrunn

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Breitenbrunn (Bezirk Neusiedl am See) ereignet. Kurz vor 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Personenrettung alarmiert: Ein Arbeiter war auf einer Baustelle aus bisher ungeklärter Ursache in einen rund sieben bis zehn Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Breitenbrunn und Winden befand sich der Mann bis zur Brust im Wasser, war jedoch ansprechbar. Ein Arbeitskollege hatte zuvor die Einsatzkräfte verständigt.

Notarzt war im Einsatz

Der Einsatzleiter ließ sofort eine Höhenrettung vorbereiten. Ein Feuerwehrmann wurde gesichert in den Schacht abgelassen, betreute den Verletzten und legte ihm einen Rettungsgurt an. Anschließend konnte der Arbeiter behutsam nach oben gezogen und dem Roten Kreuz Neusiedl sowie einem Notarzt aus Eisenstadt übergeben werden.