Mitten in Eisenstadt stand Wohnung in Vollbrand

Im Zentrum Eisenstadts ist am Sonntagvormittag eine Wohnung in Vollbrand gestanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen und eine massive Rauchentwicklung auf einem Balkon im dritten Obergeschoß zu sehen. Die Bewohner des mehrstöckigen Wohnhauses in der Bahnstraße konnten sich nach Angaben der Stadtfeuerwehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand.