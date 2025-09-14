Mitten in Eisenstadt stand Wohnung in Vollbrand
Feuer in der Bahnstraße: Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, keine Verletzten.
Im Zentrum Eisenstadts ist am Sonntagvormittag eine Wohnung in Vollbrand gestanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen und eine massive Rauchentwicklung auf einem Balkon im dritten Obergeschoß zu sehen. Die Bewohner des mehrstöckigen Wohnhauses in der Bahnstraße konnten sich nach Angaben der Stadtfeuerwehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand.
Das Feuer drohte auf darunter- und darüberliegende Einheiten überzugreifen, konnte jedoch von Atemschutztrupps und über eine Teleskopmastbühne unter Kontrolle gebracht werden, hieß es. Der Schaden in der Wohnung dürfte groß sein. Ermittlungen zur Brandursache laufen.
