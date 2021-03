Bis zu 1.000 Euro für neue Geschäfte in Eisenstädter City

Unternehmensgründer, die sich in der Innenstadt ansiedeln, bekommen in den ersten drei Geschäftsjahren einen monatlichen Bonus. Damit sollen sie einen Teil ihrer Fixkosten oder eine eigene Werbekampagne finanzieren können. Die Basisförderung beträgt 500 Euro im ersten, 300 im zweiten und 200 Euro im dritten Jahr. Diese Förderung wird für Dienstleistungs- oder Handelsbetriebe, die es in der Innenstadt noch nicht oder in unzureichender Zahl gibt (etwa Fleischhauer), im ersten Jahr auf 1.000 Euro monatlich verdoppelt.

Der Kriterienkatalog wird in den nächsten Wochen mit Experten und Unternehmern erarbeitet. Die Förderung soll auch für jene möglich sein, die sich im Corona-Jahr 2020 in der Innenstadt angesiedelt haben. Geplanter Start der gesamten Aktion soll im zweiten Halbjahr sein.