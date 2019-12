Betriebsansiedelungen im Burgenland sind Knochenarbeit

In Zurndorf wurde jüngst der Grundstein für das 180-Millionen-Euro-Projekt gelegt, das „ohne einen Cent an Fördermitteln“ auskomme, wie WiBUG-Geschäftsführer Harald Zagiczek am Freitag in Eisenstadt betonte. 120 Arbeitsplätze sollen in einer ersten Phase bei XXXLutz entstehen, im Vollausbau in drei Jahren dann 300.

Den weggefallenen Fördermöglichkeiten stelle das Land andere Vorteile gegenüber, sagte Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig ( FPÖ). Unternehmen würden hier gut ausgebildete Fachkräfte, rasche Behördenverfahren und gute Verkehrsanbindungen auf der Habenseite verbuchen.

In Müllendorf erwartet Zagiczek den Baubeginn für das Produktionswerk von Schlumberger (dafür gibt’s eine 10-prozentige Förderung) spätestens „im zweiten Quartal 2020“. Die ursprünglich geplante Investition von 70 Millionen Euro werde nach Protesten in der Gemeinde und dem darauffolgenden Verzicht von Schlumberger auf den Logistikbereich „deutlich geringer“ ausfallen, befürchtet der WiBUG-Boss.

Die WiBUG mit rund 30 Mitarbeitern kümmert sich aber nicht nur um Betriebsansiedelungen, sondern auch um Wirtschaftsförderungen, Beteiligungen (etwa an den Thermen Lutzmannsburg, Bad Tatzmannsdorf und Frauenkirchen) und Haftungen.