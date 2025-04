Benjamin Gedeon: Rock ’n’ Roll aus Halbturn für die Generation Z

Im Alter von 15 Jahren trat der Halbturner 2022 im deutschen Fernsehen auf. Seine Interpretation von Frank Sinatras „Strangers In The Night“ ging auf YouTube viral: Das Video hat mittlerweile 6,8 Millionen Aufrufe.

Wer sagt, dass Castingshows kein gutes Sprungbrett für eine Musikerkarriere sind? Für Benjamin Gedeon jedenfalls hat sich die Teilnahme an „ The Voice Kids “ gelohnt.

Bei „The Voice Kids“ schaffte es Benjamin bis ins Finale. Seither feiert der junge Mann mit der großen Stimme Erfolge als Solokünstler und mit seiner Band „The Thumbs“. Der inzwischen 18-Jährige beeindruckt aber nicht nur mit seinen Versionen von Stücken anderer Künstler, sondern komponiert schon seit Kindheitstagen eigene Lieder. Mit den Singles „Fall Into Your Arms“ und „Faster Than Ever Before“ konnte er in den vergangenen zwei Jahren erste, starke Akzente als Songwriter setzen.

Im kommenden Juni wird Gedeon auf der EP „From My Room“ gleich sieben neue Songs veröffentlichen. Die erste Kostprobe in Form der Single „Play Another Song“ ist diesen Freitag erschienen.

Der Titel „From My Room“ – zu Deutsch „Aus meinem Zimmer“ – ist übrigens wörtlich zu verstehen: Die Songs seien im Alltag seines Zivildienstes – den er noch bis Ende Mai in einem Neusiedler Seniorenheim ableistet – entstanden und in seinem Kinderzimmer in Halbturn produziert worden, verrät der 18-Jährige.

Aus dem Kinderzimmer Dass die sieben energiegeladenen Songs den Weg aus dem Kinderzimmer auf große Bühnen finden werden, scheint vorprogrammiert. Was der junge Künstler mit seiner Musik ausdrücken möchte, beschreibt er so: „Ich will nicht nur unterhalten, sondern etwas bei meinem Publikum auslösen: Leichtigkeit und positive Vibes, aber auch tiefgründige Gedanken und Emotionalität, gemischt mit ein paar Schmankerl aus dem Rock ’n’ Roll.“

Demnächst werden die neuen „Schmankerl“ vor Live-Publikum präsentiert: Das Releasekonzert für die EP findet am 13. Juni im Wiener U4 statt. Bereits am 1. Mai spielen Benjamin und seine „Thumbs“ beim Beach & Surf Fest in Neusiedl am See.

Fakten über Benjamin Gedeon Das Gesangstalent wurde am 18. Juni 2006 geboren. Im Jahr 2022 hat er an der deutschen TV-Castingshow „The Voice Kids“ teilgenommen. Im Team von Alvaro Soler gelang ihm der Einzug ins Finale Mit dem Titel „Play Another Song“ nimmt Benjamin Gedeon an der Songchallenge Burgenland 2025 teil. Am Sonntag ist der letzte Tag für das Online-Voting unter songchallenge.at Mehr Informationen, Musik und Videos gibt es auf: benjamingedeon.com