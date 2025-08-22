Feuerwehr

Batteriebrand bei PV-Anlage: Einsatz unter schwerem Atemschutz

Batterie einer PV-Anlage, Rauch steigt auf
Der Brand von PV-Batterien im mittelburgenländischen Ritzing endete glimpflich. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.
22.08.25, 14:02
Die Energiewende stellt angesichts des verstärkten Einsatzes von Elektroautos oder Photovoltaik-Anlagen die Einsatzkräfte vor neue Herausforderungen. 

Am Dienstag dieser Woche kam es in Ritzing zu einem Brand einer PV-Batterie. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neckenmarkt wurden kurz vor 14.30 Uhr mit dem Text „B2 – Batteriebrand von PV-Anlage“ alarmiert.

Schwerer Atemschutz

Nach nur wenigen Minuten rückten einige Mitglieder der Feuerwehr aus, um ihre Kollegen in Ritzing zu unterstützen. Laut des Einsatzberichts wurden die brennenden und teilweise bereits ausgebrannten PV-Batterien entfernt und anschließend gekühlt.

