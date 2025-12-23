Fahndung nach Banküberfall mit Pumpgun läuft weiter

Die burgenländische Polizei sucht weiter nach jenem Mann, der am Montag eine Bankfiliale in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) überfallen haben und mit Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich geflüchtet sein soll.

Die Fahndung, die bisher ohne Erfolg verlief, wurde am Dienstag fortgesetzt. Ob tatsächlich, wie anfangs berichtet, eine zweite Person beteiligt war, die im Auto auf den Unbekannten wartete, ist laut Polizei derzeit unklar.