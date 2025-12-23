Fahndung nach Banküberfall mit Pumpgun läuft weiter
Die burgenländische Polizei sucht weiter nach jenem Mann, der am Montag eine Bankfiliale in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) überfallen haben und mit Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich geflüchtet sein soll.
Die Fahndung, die bisher ohne Erfolg verlief, wurde am Dienstag fortgesetzt. Ob tatsächlich, wie anfangs berichtet, eine zweite Person beteiligt war, die im Auto auf den Unbekannten wartete, ist laut Polizei derzeit unklar.
Der Mann hatte die Bankfiliale am Montag kurz vor 12.00 Uhr betreten. Er war mit einem Schlauchschal maskiert und bedrohte den Angestellten, der alleine im Dienst war, mit einer Pumpgun. Das Geld sollte dieser in eine mitgebrachte Stofftasche geben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, repetierte der Unbekannte einmal mit der Waffe. Er flüchtete mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag - vermutlich mit einer dunkelgrünen Limousine älteren Baujahres mit kurzem Heck.
Der mutmaßliche Täter soll laut Polizei 45 bis 55 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von stärkerer Statur sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Fleece-Weste mit Kapuze, einer dunklen Stoffhose, einer Schirmkappe, hellen Stoffhandschuhen sowie dem Schlauchschal. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben.
Kommentare